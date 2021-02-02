Світовий рекорд зі стрибків у висоту встановила українка — відео тріумфу

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Ракурс

Ярослава Магучіх, українська легкоатлетка, виграла Міжнародний турнір зі стрибків у висоту, який відбувався у словенській Банській Бистриці, та встановила світовий рекорд.

206 см — найкращий результат сезону у світі і новий рекорд України в приміщенні. Срібло у ще однієї представниці України Юлії Левченко, — повідомила 2 лютого прес-служба Національного олімпійського комітету України у Твіттер.

19-річна стрибунка у висоту «перелетіла» позначку 2 м 6 см. Це найкращий результат в історії серед спортсменів до 20 років. Окрім цього, це також і новий національний рекорд України зі стрибків у приміщенні. Також ця висота — третій результат за всю історію жіночих стрибків у висоту. Рекорд світу належить Кайсі Бергквіст — 208 см.

«Срібло» виборола ще одна представниця України — Юлія Левченко, яка взяла висоту — 1 м 96 см. Бронзу завоювала легкоатлетка з Білорусі Карини Демідик.

Нагадаємо, для Магучіх це вже третя перемога цьогоріч. Спочатку вона показала результат у 2 м 2 см у київському турнірі «Різдвяні старти», а на міжнародному турнірі в Італії взяла висоту у 2 м.