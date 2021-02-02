Можливу коаліцію “Слуги народу” і “Батьківщини” прокоментували у Раді

https://racurs.ua/ua/n149868-mojlyvu-koaliciu-slugy-narodu-i-batkivschyny-prokomentuvaly-u-radi.html

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Інформацію про можливу коаліцію політсили «Слуга народу» з фракцією «Батьківщина», лідером якої є нардеп Юлія Тимошенко, прокоментував заступник голови президентської фракції Олександр Корнієнко.

Це ж не просто ми танцюємо якийсь вальс разом з іншою партією. Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі… У нас багато розбіжностей із Юлією Володимирівною: вона пропонує газ по три гривні, а ми пропонуємо, щоб був ринок газу, вона проти продажу землі, а ми за. В мене питання, що це за танок буде, щоб не виявилося, що один партнер танцює танго, а інший взагалі пробіжку робить, — сказав Корнієнко, пише Цензор.НЕТ.

На думку нардепа-«слуги», необхідно домовитися щодо принципів співпраці, а тоді вже говорити про формат «коаліції чи просто підтримки, спільного голосування, підтримки законопроектів».

Ми бачимо, що в «Слуги народу» є в принципі співпраця з різними фракціями щодо різних питань і вона не формалізується якимись угодами, — додав Корнієнко.

З його слів, на рівні фракцій постійно ведеться діалог «щодо окремих проектів законів, реформ і позицій», де існують розбіжності.

Раніше очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не виключив можливість створення коаліції «Слуги народу» і «Батьківщини» в парламенті.

Водночас у «Батьківщині» запропонували «слугам» затвердити спільну програму і відповідно до неї проводити спільні голосування. Таку позицію озвучив нардеп Сергій Соболєв. Він також заявив про відсутність монобільшості, оскільки впродовж останніх місяців голосування відбуваються завдяки голосам різних фракцій та груп. Разом з тим, у Тимошенко не уявляють, як можна «знайти спільну мову в питаннях грального бізнесу або приватизації земель сільськогосподарського призначення» зі «Слугою народу».