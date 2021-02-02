Як записатися на COVID-вакцинацію, розповів Ляшко

https://racurs.ua/ua/n149867-yak-zapysatysya-na-covid-vakcynaciu-rozpoviv-lyashko.html

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Як записатися на COVID-вакцинацію в Україні, розповів головний санітарний лікар, заступник очільника Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Запис передбачається трьома шляхами. Перший — це сайт COVID-19, на якому з’явиться кнопка — «записатися на щеплення». Буде невелика кількість запитань, де вас чітко автомат переводить в певну групу і вказує, коли й на який термін вам передбачена вакцинація, — зазначив Ляшко в ефірі телеканалу «Прямий».

За його словами, друга можливість записатися на щеплення від коронавірусу — безпосередньо в електронній черзі своєї медичної інформаційної системи, якою користується сімейний лікар.

І третя можливість — це для тих, хто не вміє користуватися інтернетом або не знає, яка медична інформаційна система. Це можливість зателефонувати на «гарячу лінію» 0−800−60−20−19, і всі дії на сайті COVID-19 за вас здійснить оператор, який спокійно може прийняти дзвінок, зареєструвати на проведення щеплення, і до вас прийде СМС з місцем і датою, коли буде проведено щеплення, — додав Ляшко.

Заступник глави МОЗ запевнив, що старт кампанії вакцинації в Україні розпочнеться в лютому.

Нагадаємо, у затвердженому раніше плані вакцинації є п’ять етапів: