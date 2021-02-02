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Ракурс
Как записаться на COVID-вакцинацию, рассказал Ляшко

Как записаться на COVID-вакцинацию, рассказал Ляшко

2 фев 2021, 21:35
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Как записаться на COVID-вакцинацию в Украине, рассказал главный санитарный врач, заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

Запись будет проходить тремя путями. Первый — это сайт COVID-19, на котором появится кнопка — «записаться на прививку». Будет небольшое количество вопросов, где вас четко автомат переведет в определенную группу и укажет, когда и на какую дату вам предусмотрена вакцинация, — отметил Ляшко в эфире телеканала «Прямый».

По его словам, вторая возможность записаться на прививку от коронавируса — непосредственно в электронной очереди своей медицинской информационной системы, которой пользуется семейный врач.

И третья возможность — это для тех, кто не умеет пользоваться интернетом или не знает, какая медицинская информационная система. Это возможность позвонить на «горячую линию» 0−800−60−20−19, и все действия на сайте COVID-19 за вас осуществит оператор, который спокойно может принять звонок, зарегистрировать на проведение прививки, и к вам придет СМС с местом и датой, когда будет проведена прививка, — добавил Ляшко.

Заместитель главы Минздрава заверил, что старт кампании вакцинации в Украине начнется в феврале.

В утвержденном ранее плане вакцинации пять этапов:

  1. Вакцинация людей с критическим риском инфицирования.

  2. Вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования.

  3. Вакцинация тех, кто выполняет функции по поддержке и безопасности жизнедеятельности государства.

  4. Вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования.


  5. Прививание граждан, которые не входят в число приоритетных групп.

Источник: Ракурс


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