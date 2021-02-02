Дело Шеремета — Антоненко, Кузьменко и Дугарь до апреля продлили меры пресечения

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В деле об убийстве Павла Шеремета Шевченковский райсуд Киева продлил до 2 апреля включительно меры пресечения обвиняемым Андрею Антоненко (Riffmaster) и Юлии Кузьменко, а также срок действия обязательств третьей обвиняемой Яне Дугарь. Соответствующее решение 2 февраля объявила судья Оксана Голуб.

Ходатайство прокурора удовлетворить — продлить срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому Андрею Антоненко… до 2 апреля 2021 года включительно, — сообщила судья.

Также до 2 апреля продлено действие меры пресечения для Юлии Кузьменко — в виде круглосуточного домашнего ареста, а для Яны Дугарь — в виде дополнительных обязательств.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела: врачу и волонтерке Юлии Кузьменко, медсестре парашютно-десантного батальона Яне Дугарь и ветерану АТО, музиканку Андрею Антоненко. В сентябре 2020 года обвинительные акты были направлены в суд.

10 декабря Шевченковский райсуд Киева продлил действие мер пресечения всем обвиняемым по 7 февраля 2021 года включительно.