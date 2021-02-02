Cправа Шеремета — Антоненку, Кузьменко і Дугарь продовжили запобіжні заходи до 2 квітня

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У справі про вбивство Павла Шеремета Шевченківський райсуд Києва продовжив до 2 квітня включно дію запобіжних заходів обвинуваченим Андрію Антоненку (Riffmaster) і Юлії Кузьменко, а також строк дії обов’язків для третьої обвинуваченої Яни Дугарь. Відповідне рішення оголосила суддя Оксана Голуб.

Клопотання прокурора задовольнити — продовжити строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою обвинуваченому Андрію Антоненку… до 2 квітня 2021 року включно, — повідомила суддя.

Також до 2 квітня продовжено дію запобіжного заходу для Юлії Кузьменко — у виді цілодобового домашнього арешту, а для Яни Дугарь — у виді додаткових зобов’язань.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок підриву автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи: лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО, музиканку Андрію Антоненку. У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів усім обвинуваченим до 7 лютого 2021 року включно.