Возможную коалицию «Слуги народа» и «Батькивщины» прокомментировали в Раде

https://racurs.ua/n149868-vozmojnuu-koaliciu-slugi-naroda-i-batkivschiny-prokommentirovali-v-rade.html

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Информацию о возможной коалиции политсилы «Слуга народа» с фракцией «Батькивщина», лидером которой является нардеп Юлия Тимошенко, прокомментировал заместитель главы президентской фракции Александр Корниенко.

Это же не просто мы танцуем какой-то вальс вместе с другой партией. Надо определиться, что мы танцуем: вальс, танго, сальсу или контемпорари… У нас много разногласий с Юлией Владимировной: она предлагает газ по три гривны, а мы предлагаем, чтобы был рынок газа, она против продажи земли, а мы за. У меня вопрос, что это за танец будет, чтобы не оказалось, что один партнер танцует танго, а другой вообще пробежку делает, — сказал Корниенко, пишет Цензор.НЕТ.

По мнению нардепа-«слуги», необходимо договориться о принципах сотрудничества, а потом уже говорить о формате «коалиции или просто поддержки, совместного голосования, поддержки законопроектов».

Мы видим, что у «Слуги народа» есть в принципе сотрудничество с различными фракциями по разным вопросам и оно не формализуется какими-то соглашениями, — добавил Корниенко.

По его словам, на уровне фракций постоянно ведется диалог «об отдельных проектах законов, реформ и позиций», где существуют разногласия.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не исключил возможность создания парламентской коалиции «Слуги народа» и «Батькивщины».

В то же время в «Батькивщине» предложили «слугам» утвердить общую программу и в соответствии с ней проводить совместные голосования. Такую позицию озвучил нардеп Сергей Соболев. Он также заявил об отсутствии монобольшинства, поскольку на протяжении последних месяцев голосования проходят благодаря голосам разных фракций и групп. Вместе с тем, у Тимошенко не представляют, как можно «найти общий язык в вопросах игорного бизнеса или приватизации земель сельскохозяйственного назначения» со «Слугой народа».