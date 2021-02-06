Как Том Хэнкс повлиял на восприятие угрозы коронавируса людьми, установили ученые

Том Хэнкс, фото: Dick Thomas Johnson

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Том Хэнкс, известный голливудский киноактер, весной 2020 года заболел коронавирусной болезнью COVID-19, о чем сообщил публично.

Американские ученые из штатов Вашингтон и Пенсильвания следующий день после сообщения этой новости Хэнксом опросили в целом 682 человек, чтобы установить, как это известие повлияло на их отношение к угрозе коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Университета штата Пенсильвания.

Среди опрошенных чуть менее 90% респондентов слышали о публикации Хэнкса в социальных сетях, в которых тот сообщал, что заразился коронавирусом. Примерно половина этой группы сообщила, что изменили свое отношение и поведение из-за этой новости.

Согласно исследованию, люди, которые услышали новость о Хенксе, сообщили, что диагноз актора «прояснил реальность COVID-19» и расширил их понимание не только тяжести ситуации, но и их уязвимости к болезни.

Возможно, информация о поставленном Хэнксу, несмотря на его богатство и ресурсы, диагнозе, привела к тому, что люди начали думать, что если Хэнкс не смог избежать COVID-19, то они, возможно, тоже не смогут этого сделать, — отмечают исследователи.

Ученые также провели статистический анализ, чтобы выяснить, какие особенности могли влиять на изменение отношения людей к коронавирусу после появления новости о Хэнксе.

Результаты показали, что люди, которые отождествляли себя с Хэнксом или сказали, что знают его, с большей вероятностью изменяли свои мысли или поведение, связанное с COVID-19 в связи с этой новостью.

Люди, которые сказали, что обычно доверяют знаменитостям, друзьям, семье или Дональду Трампу относительно информации о здоровье, чаще говорили, что объявление Хэнкса привело к позитивным изменениям в их поведении, — отмечают исследователи.

По словам ученых, полученные результаты свидетельствуют, что чиновникам системы здравоохранения нужно использовать такие типы новостей о знаменитостях, чтобы охватить людей, к которым труднее «достучаться».

Они не так сильно полагаются на новости или ученых для получения информации о здоровье, — подчеркивают исследователи.



Хэнкс и его жена подхватили коронавирус в начале пандемии — в марте 2020 года, где актер работал над фильмом об Элвисе Пресли.

Напомним, Хэнкс с женой после выздоровления сдали кровь, чтобы помочь разработке вакцины от коронавируса.