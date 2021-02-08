Погода на 9 лютого. Фото: Istock

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Погода в Україні 9 лютого очікується переважно сніжна та морозна, можливі дощі. У Криму температура повітря досягне позначки +11°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від −4° до +10°. Ночі цієї доби будуть морозними. Вітер обіцяють південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 9 лютого буде сніжною. Вночі повітря досягне позначки −9°, а вдень температура триматиметься на рівні від −2° до −4° морозу.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується мінусова, прогнозуються снігопади. Температура повітря вночі складе від −6° до −8°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні −2°.

Погодні умови в Одесі очікуються теплі та сонячні, опади не прогнозуються. Повітря вдень прогріється до +10°, вночі також очікується плюсова температура.

Погода у Львові завтра прогнозується сніжна та морозна. Температурні показники будуть такими: уночі −5…-7° морозу, а вдень −1…-3° морозу.

Погода в Карпатах 9 лютого прогнозується дощова, можливий мокрий сніг. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −1° до +1° тепла, а вдень температура сягне +7° тепла за Цельсієм.



Геомагнітна обстановка в Україні 9 лютого прогнозується переважно спокійні, можливі невеликі магнітні збурення.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що снігопади в Україні спричинили обмеження та припинення руху транспорту на дорогах. Спостерігається місцями невеликий сніг у Черкаській, Вінницькій, Тернопільській, Житомирській, Рівненській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Полтавській, Донецькій, Харківській областях та Києві. У Закарпатській та Одеській областях — дощ.