Мощные снегопады на востоке и потепление до +10° на юге — погода на 9 февраля (КАРТА)https://racurs.ua/n150131-moschnye-snegopady-na-vostoke-i-poteplenie-do-10-na-uge-pogoda-na-9-fevralya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 9 февраля ожидается преимущественно снежная и морозная, возможны дожди. В Крыму температура воздуха достигнет отметки +11°.
Днем столбики термометров покажут от −4° до +10°. Ночи в эти сутки будут морозными. Ветер обещают юго-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.
Погода в Киеве 9 февраля будет снежной. Ночью воздух достигнет отметки −9°, а днем температура будет держаться на уровне от −2° до −4° мороза.
Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается минусовая, прогнозируются снегопады. Температура воздуха ночью составит от −6° до −8°, а днем столбики термометра застынут на уровне −2°.
Погодные условия в Одессе ожидаются теплые и солнечные, осадки не прогнозируются. Воздух днем прогреется до +10°, ночью также ожидается плюсовая температура.
Погода во Львове завтра прогнозируется снежная и морозная. Температурные показатели будут следующими: ночью −5…- 7° мороза, а днем −1…- 3° мороза.
Погода в Карпатах 9 февраля прогнозируется дождливая, возможен мокрый снег. Столбики термометров в темное время суток покажут от −1° до + 1° тепла, а днем
температура достигнет +7° тепла по Цельсию.
Геомагнитная обстановка в Украине 9 февраля прогнозируется преимущественно спокойная, возможны небольшие магнитные возмущения.
Напомним, ранее мы сообщали, что снегопады в Украине привели к ограничению и прекращению движения транспорта на дорогах. Наблюдается местами небольшой снег в Черкасской, Винницкой, Тернопольской, Житомирской, Ровенской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Полтавской, Донецкой, Харьковской областях и Киеве. В Закарпатской и Одесской областях — дождь.