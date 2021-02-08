Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода на 9 февраля. Фото: Istock

Мощные снегопады на востоке и потепление до +10° на юге — погода на 9 февраля (КАРТА)

8 фев 2021, 18:18
999

Погода в Украине 9 февраля ожидается преимущественно снежная и морозная, возможны дожди. В Крыму температура воздуха достигнет отметки +11°.

Днем столбики термометров покажут от −4° до +10°. Ночи в эти сутки будут морозными. Ветер обещают юго-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 9 февраля будет снежной. Ночью воздух достигнет отметки −9°, а днем температура будет держаться на уровне от −2° до −4° мороза.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается минусовая, прогнозируются снегопады. Температура воздуха ночью составит от −6° до −8°, а днем столбики термометра застынут на уровне −2°.

Погодные условия в Одессе ожидаются теплые и солнечные, осадки не прогнозируются. Воздух днем прогреется до +10°, ночью также ожидается плюсовая температура.

Погода во Львове завтра прогнозируется снежная и морозная. Температурные показатели будут следующими: ночью −5…- 7° мороза, а днем −1…- 3° мороза.


Погода в Карпатах 9 февраля прогнозируется дождливая, возможен мокрый снег. Столбики термометров в темное время суток покажут от −1° до + 1° тепла, а днем температура достигнет +7° тепла по Цельсию.

Погода в Украине на 9 февраля. Карта: УкргидрометцентрГеомагнитная обстановка в Украине 9 февраля прогнозируется преимущественно спокойная, возможны небольшие магнитные возмущения.

Геомагнитная обстановка. Инфографика: GismeteoНапомним, ранее мы сообщали, что снегопады в Украине привели к ограничению и прекращению движения транспорта на дорогах. Наблюдается местами небольшой снег в Черкасской, Винницкой, Тернопольской, Житомирской, Ровенской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Полтавской, Донецкой, Харьковской областях и Киеве. В Закарпатской и Одесской областях — дождь.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров