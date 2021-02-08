Погода в Украине. Фото: Facebook

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Снегопады в Украине вызвали ограничение и прекращение движения транспорта на дорогах.

По состоянию на 16.00 наблюдается местами небольшой снег в Черкасской, Винницкой, Тернопольской, Житомирской, Ровенской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Полтавской, Донецкой, Харьковской областях и Киеве. В Закарпатской и Одесской областях — дождь, сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины.

Обесточивание населенных пунктов отсутствует, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

В Винницкой области грузовик врезался в снегоочистительную технику. В результате дорожно-транспортного происшествия 8 февраля погиб сотрудник «Немировского райавтодора», сообщает ГУ Гоструда в Винницкой области.

В управлении Гоструда создадут комиссию по специальному расследованию несчастного случая со смертельным исходом.

С целью недопущения накопления крупногабаритного транспорта в пределах Киевской области ограничено движение крупногабаритного транспорта в пределах:

Киевской области (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев -Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь);

Полтавской области (М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь);

Ровенской области (М-06 Киев-Чоп);

Житомирской области (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель);

Черкасской области (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь);

Черниговской области (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы).

На территории Волынской области с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники ограничено движение всех транспортных средств на автодороге Т-18−02, а также тяжеловесных транспортных средств на автодорогах Т-03−02, Т-03−05 и Т-03−03.

Подразделениями ГСЧС осуществлена буксировка 35 транспортных средств и оказана помощь около 75 лицам.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено около 2 тыс. 220 человек и 1 тыс. 670 единиц техники.

Погода 8 февраля будет оставаться сложной — прогнозируют значительный снег, в Карпатах — мокрый снег с дождем, на дорогах страны удержится гололедица.

В Киевской области — значительный снег и метели, температура воздуха 7−10° мороза.

Напомним, несмотря на снегопады в Украине «Укрзализныця» не отменяет ни одного рейса пассажирских поездов.