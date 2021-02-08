Дочь Елизаветы. Фото: HELLO

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Ракурс

Королевская семья известна своим чрезвычайно строгим этикетом, однако королева Анна смогла удивить поклонников британской монархии. Королевский дворец показал фото принцессы Анны с мужем, которые у себя дома смотрят игру любимой команды по регби.

На фотографиях поклонники смогли увидеть интерьер дома принцессы. Об этом сообщает официальный инстаграм королевской семьи.



Сообщается, что уникальное фото было сделано в загородной резиденции принцессы Анны Геткомб-парк, расположенной в Глостершире. Гостиная принцессы обставлена ​​довольно просто, но трудно назвать стиль принцессы минималистичным. Весь дом наполнен картинами, семейными фотографиями, книгами и другими милыми безделушками.

Вместе с простой, но уютной отделкой гостиной на этом снимке поражает также то, что и принцесса, и ее муж одеты в обычную одежду, которая не соответствует королевскому протоколу. 70-летняя принцесса надела удобную темно-синюю флисовую жилетку, брюки темно-коричневого цвета и вишневого цвета свитер. На ее муже — теплая фланелевая рубашка.

На фото видно, что в гостиной царит небольшой беспорядок, а также известно, что у пары есть собака — у телевизора видно часть собачьей лежанки. Поклонники королевской семьи очень внимательно изучили фото, и обратили внимание на бережливость единственной дочери королевы Елизаветы. Так, телевизор стоит на комоде, где ранее размещался встроенный телевизор.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Гарри, герцог Сассекский, лишился безумного влияния Меган Маркл. После отказа от королевских обязанностей по инициативе Меган Гарри решил вернуть себе титулы. Герцог Сассекский решил, что после 10 лет службы он имеет право претендовать на почетные звания — генерал-капитан Королевской морской пехоты, Почетный командующий Королевских ВВС Хонингтон и главнокомандующий малыми кораблями и подводными лодками.