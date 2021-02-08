Полицейских в Черкасской области подозревают в пытках. Фото: sumy.today

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Полицейских в Черкасской области подозревают в выбивании признания.

Следователи Государственного бюро расследований 7 февраля сообщили о подозрении двум старшим участковым офицерам полиции сектора полицейской деятельности отдела полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области. Их подозревают в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Предварительно правоохранители выяснили, что 5 февраля потерпевший вместе со своим братом и товарищем находились в гараже одного из гаражных кооперативов в городе Городище. В гараж зашли оперативники полиции, которые доставили 28-летнего гражданина в отделение полиции. Там в служебном кабинете мужчину избили два участковых. Силовики таким образом пытались выбить признание.

Мужчину били так, что сломали об него железный стул. Затем на пострадавшего надели наручники и били руками, ногами, шлангом от огнетушителя и пластиковой бутылкой с водой по голове, лицу и туловищу. У него после этого диагностировали телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей лица, головы и спины, травматического удаления зубов верхней челюсти.

Сейчас решается вопрос об избрании последним меры пресечения и отстранении от занимаемых должностей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в декабре 2020 года пятерым полицейским из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании и пытках, вручили обвинительные акты.