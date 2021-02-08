Тина Кароль. Фото: HELLO

https://racurs.ua/n150127-tina-karol-otvetila-na-plakalschicu-vzryvnym-tizerom-video.html

Ракурс

Тина Кароль, украинская певица, которая недавно масштабно поссорилась со своей коллегой Олей Поляковой из-за якобы «печального репертуара», подготовила новое взрывное видео на песню под названием «Скандал».

Она использовала фразу Оли Поляковой в тизере. Об этом стало известно из видео, исполнительница опубликовала в своем Instagram.

Накануне Оля Полякова назвала Тину Кароль «известной плакальщицей на похоронах». Артистка получила множество гневных комментариев в соцсетях, после чего решила записать видео, в котором извинилась за неуместные слова.

Это относится исключительно к творчеству, песням Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень печальный репертуар, — заявила Полякова в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Тина Кароль не медлила со своей реакцией на такие оскорбительные слова, и опубликовала в Instagram-сториз публикацию, в которой объяснила Поляковой смысл своих песен. Певица поделилась, что не планирует менять свой репертуар, и в дальнейшем будет петь о муже Евгение Огире, который умер семь лет назад от рака желудка.

Кроме того, она представила тизер своей новой композиции под названием «Скандал», использовав фрагмент обращения Поляковой. Тина Кароль отметила, что запланировала «вауфакторный ребрендинг». Отныне украинская поп-дива хочет сменить амплуа на сильную строптивую феминистку, которая знает себе цену. Премьера песни «Скандал» состоится уже в эту пятницу, 12 февраля.

Напомним, ранее мы сообщали, что Тина Кароль впервые станцевала на шоу «Танцы со звездами». Она появилась на сцене проекта в бежевом корсетном боди и прозрачной юбки в тон. Певица исполнила потрясающую румбу.