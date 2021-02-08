Любительницу «русского мира» Бильченко отстранили от лекций в университете. Фото: litgazeta

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Ракурс

Евгению Бильченко, профессора Национального педагогического университета им. Драгоманова отстранили от проведения лекций, но не уволили.

Решение было принято на заседании ученого совета, сообщает «Укринформ».

1 февраля, в день заседания ученого совета, меня отстранили от пар, но дирекция университета отказывается сообщать об этом официально, — сказала Бильченко.

По словам преподавателя, отстранение от лекций было обусловлено устно, а её лекции просто убрали из расписания.

Напомним, Евгения Бильченко 18 января опубликовала пост, в котором пренебрежительно высказалась об украинском языке и Украине.

В частности она назвала Украину «онкобольной американской колонией», а новый закон об украинском языке в сфере обслуживания — «обычным фашизмом».

Возмущенные высказываниями профессора студенты университета потребовали увольнения Бильченко.

Некоторые начали заявлять об отчислении из учебного заведения из-за отсутствия реакции со стороны руководства.

В то же время МОН отреагировали на скандальное заявление и ответили, что языковые дискуссии не могут доводиться до абсурда.

За свои взгляды Евгения Бильченко также попала в списки сайта «Миротворец».