Любительницу «русского мира» Бильченко отстранили от лекций в университете

Любительницу «русского мира» Бильченко отстранили от лекций в университетеhttps://racurs.ua/n150126-lubitelnicu-russkogo-mira-bilchenko-otstranili-ot-lekciy-v-universitete.htmlРакурс
Евгению Бильченко, профессора Национального педагогического университета им. Драгоманова отстранили от проведения лекций, но не уволили.
Решение было принято на заседании ученого совета, сообщает «Укринформ».
1 февраля, в день заседания ученого совета, меня отстранили от пар, но дирекция университета отказывается сообщать об этом официально, — сказала Бильченко.
По словам преподавателя, отстранение от лекций было обусловлено устно, а её лекции просто убрали из расписания.
Напомним, Евгения Бильченко 18 января опубликовала пост, в котором пренебрежительно высказалась об украинском языке и Украине.
В частности она назвала Украину «онкобольной американской колонией», а новый закон об украинском языке в сфере обслуживания — «обычным фашизмом».
Возмущенные высказываниями профессора студенты университета потребовали увольнения Бильченко.
Некоторые начали заявлять об отчислении из учебного заведения из-за отсутствия реакции со стороны руководства.
В то же время МОН отреагировали на скандальное заявление и ответили, что языковые дискуссии не могут доводиться до абсурда.
За свои взгляды Евгения Бильченко также попала в списки сайта «Миротворец».