Любительку «русского мира» Більченко відсторонили від лекцій в університеті

Любительку «русского мира» Більченко відсторонили від лекцій в університетіhttps://racurs.ua/ua/n150126-lubytelku-russkogo-myra-bilchenko-vidstoronyly-vid-lekciy-v-universyteti.htmlРакурс
Євгенію Більченко, професора Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, відсторонили від проведення лекцій, але не звільнили.
Рішення ухвалили на засіданні вченої ради, повідомляє «Укрінформ».
1 лютого, у день засідання вченої ради, мене відсторонили від пар, але дирекція університету відмовляється повідомляти про це офіційно, — сказала Більченко.
За словами викладачки, відсторонення від лекцій було обумовлено усно, а її лекції просто прибрали з розкладу.
Нагадаємо, Євгенія Більченко 18 січня зробила допис, в якому зневажливо висловилася про українську мову та Україну.
Зокрема вона назвала Україну «онкохворою американською колонією», а новий закон про українську мову у сфері обслуговування — «звичайним фашизмом»
Обурені висловлюваннями професорки студенти університету почали вимагати звільнення Більченко.
Деякі почали заявляти про відрахування з навчального закладу через відсутність реакції з боку керівництва.
Натомість у МОН відреагували на скандальну заяву і відповіли, що мовні дискусії не можуть доводитися до абсурду.
За свої погляди Євгенія Більченко також потрапила у списки сайту «Миротворець».