Любительку «русского мира» Більченко відсторонили від лекцій в університеті. Фото: litgazeta

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Ракурс

Євгенію Більченко, професора Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, відсторонили від проведення лекцій, але не звільнили.

Рішення ухвалили на засіданні вченої ради, повідомляє «Укрінформ».

1 лютого, у день засідання вченої ради, мене відсторонили від пар, але дирекція університету відмовляється повідомляти про це офіційно, — сказала Більченко.

За словами викладачки, відсторонення від лекцій було обумовлено усно, а її лекції просто прибрали з розкладу.

Нагадаємо, Євгенія Більченко 18 січня зробила допис, в якому зневажливо висловилася про українську мову та Україну.

Зокрема вона назвала Україну «онкохворою американською колонією», а новий закон про українську мову у сфері обслуговування — «звичайним фашизмом»

Обурені висловлюваннями професорки студенти університету почали вимагати звільнення Більченко.

Деякі почали заявляти про відрахування з навчального закладу через відсутність реакції з боку керівництва.

Натомість у МОН відреагували на скандальну заяву і відповіли, що мовні дискусії не можуть доводитися до абсурду.

За свої погляди Євгенія Більченко також потрапила у списки сайту «Миротворець».