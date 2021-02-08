Китай роздасть населенню 1,5 млн доларів на тестування нової криптовалюти

Китайська криптовалюта. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150125-kytay-rozdast-naselennu-1-5-mln-dolariv-na-testuvannya-novoyi-kryptovaluty.html

Ракурс

Криптовалюта у Китаї починає інтенсивно запроваджуватися завдяки уряду. У Пекіні під час Китайського нового року 50 тис. громадян отримають близько 30 дол. кожен у криптовалюті для тесту системи Центрального банку.

Загалом програма обійдеться китайського уряду у 1,5 млн доларів. Про це повідомляє CNBC.

Тест у столиці Китаю стане третім великим випробуванням місцевої криптовалюти, що розробляється Народним банком Китаю. Схожі експерименти вже відбулися у містах Шеньчжень і Сучжоу. Уряд Китаю повідомляє, що серед людей, що надіслали свої заявки на участь у випробуванні, відберуть 50 тис. осіб, які отримають 200 юанів (близько 30 доларів) у цифровій валюті. Ці кошти можна буде витратити у низці фізичних магазинів.

Ваучери працюватимуть з 10 по 17 лютого, а заявки на участь можуть залишати лише особи з китайським ідентифікаційним номером або посвідкою на проживання з Гонконгу, Макао чи Тайваню. Зазначається, що, на відміну від низки інших відомих цифрових валют, зокрема біткоїн (Bitcoin), валюта, розроблена Банком Китаю, контролюватиметься централізовано.



Зауважимо, що біткоїн виріс майже на 50% цього року після зростання більш ніж на 300% у 2020 році. Morgan Stanley пов’язував ціновий ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку. На ціну криптовалюти впливають і новини про майбутні успіхи у подоланні пандемії коронавірусу з допомогою вакцин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що власник 7 тис. біткоїнів забув пароль свого гаманця з тисячами одиниць коштовної криптовалюти. Програміст із Лос-Анджелеса Стефан Томас не може згадати цифровий пароль до захищеного жорсткого диску IronKey, де зберігаються біткоїни. Система дозволяє ввести 10 спроб, а потім блокується. Після різкого подорожчання біткоїнів Томас вже вісім разів пробував вводити пароль, але спроби були марними. Загальна вартість його біткоїнів складає понад 250 млн дол.