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Ракурс
Біткоїн рекордно подорожчав. Фото: finextra

Bitcoin оновив історичний максимум через Ілона Маска (ІНФОГРАФІКА)

8 лют 2021, 16:51
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Bitcoin (біткоїн), найпопулярніша криптовалюта світу, 8 лютого оновила історичний максимум.

Цифрова валюта рекордно подорожчала і тепер коштує понад 44 тис. дол. за монету. На момент виходу новини біткоїн подорожчав на 13,84% — до 44 тис. 81 дол. Попередній максимум був досягнутий на початку січня 2021 року, коли криптовалюта оцінювалася в 41 тис. 95 дол. Про це свідчать дані торгів на порталі Coindesk.

За інформацією ЗМІ, приводом для різкого подорожчання стала інформація про те, що компанія Ілона Маска Tesla купила біткоїнів на 1,5 млрд дол. Також у «Теслі» заявили, що в найближчому майбутньому планують почати приймати біткоїни в якості засобу оплати за свої продукти.

Біткоїн рекордно подорожчав. Інфографіка: coindesk


Біткоїн рекордно подорожчав. Інфографіка: coindesk

Нагадаємо, у січні вартість Bitcoin втратив майже чверть своєї ціни. Падіння відбулося на тлі занепокоєння, що біткоїн може бути черговою ціновою бульбашкою на фінансовому ринку.

Джерело: Ракурс


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