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Ракурс
Одісея судді Вовка триває — його не знайшли і вдруге дозволили примусово привести у ВАКС

Одісея судді Вовка триває — його не знайшли і вдруге дозволили примусово привести до Антикорупційного суду

8 лют 2021, 16:42
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Суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка знову дозволили примусово доставити до суду. Суддя ВАКС Андрій Біцюк 8 лютого вдруге дозволив Антикорупційному бюро здійснити примусовий привід Павла Вовка до Антикорупційного суду.

Сьогодні Вовка привести не змогли, бо детективи не знайшли його: він був відсутній як за місцем роботи, так і за всіма відомими місцями проживання, повідомляє Центр протидії корупції.

Наступний привід спробують здійснити 16 лютого. Засідання у ВАКС призначили на 14.00.

НАБУ не змогло доправити до судової зали Вовка, бо начебто не знає, де його шукати.

Прокурор Олег Макар повідомив у залі суду, що співробітники НАБУ не змогли розшукати Вовка ані за місцем проживання, ані за місцем роботи.

Макар вважає, що Вовк повідомлений про судове засідання і навіть писав про це на своїй сторінці у Facebook. У дописі суддя дав оцінку ухвалі ВАКС про примусове приведення.


Минулого тижня ВАКС дозволив примусово доставити голову ОАСК на засідання, аби обрати запобіжний захід у рамках справи про захоплення влади.

Ще раніше Антикорупційний суд продовжив до 17 березня термін розслідування справи плівок ОАСК.

Джерело: Ракурс


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