Найбільший прапор України в Києві раптово приспустили. Фото: korrespondent.ne

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Головний прапор України, що розташований на київських схилах, 8 лютого довелось приспустити.

Таке рішення було прийняте через складні погодні умови — шквали та снігопади. Стяг тимчасово приспустили, щоб його не пошкодив снігопад та вітер, пориви якого сягають до 12 м/с. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Вячеслав Непоп.

За словами чиновника, повністю спускати прапор не будуть, його приспустять лише на 10 м.

Як відомо, на споруда флагштока в Києві є найбільшою в Україні, його висота — майже 90 м, вага — 32 т. Розмір полотнища прапора — 16 на 24 м.

Нагадаємо, сьогоднішні снігопади спричинили низку аварій та заторів на дорогах Києва. У Київській міській державній адміністрації заявили, що через сильні снігопади з 15.00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до столиці буде тимчасово обмежений. Також міська влада просить киян не користуватися особистим транспортом та не паркувати автомобілі обабіч вулиць, щоб ті не заважали працювати снігоочисній техніці.