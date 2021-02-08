Снігопади в Україні — скасовано авіарейси й обмежено рух на дорогах

https://racurs.ua/ua/n150085-snigopady-v-ukrayini-skasovano-aviareysy-y-obmejeno-ruh-na-dorogah-foto.html

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Снігопади в Україні, які розпочалися минулої ночі, спричинили обмеження руху транспорту на дорогах, а також скасування авіарейсів. У Держслужбі України з надзвичайних ситуацій попередили про ожеледицю, хуртовини й налипання мокрого снігу у західних, північних, центральних та південних областях.

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки у західних областях України. Так, міжнародний аеропорт «Львів» оголосив про скасування рейсів «Стамбул — Львів — Стамбул» та «Львів — Бориспіль» через метеоумови.

Водночас Міністерство внутрішніх справ обмежило рух на дорогах держзначення у Львівській області до 3.00 8 лютого:

М-06 Київ — Чоп км 432+877 — км 622+256 м;

М-10 Львів — Краковець;

М-11 Львів — Шегині;

М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська;

Західний обхід міста Львова;

Під’їзд до міста Львова;

Н-09 Мукачево — Львів.

Станом на 7.00 cпостерігається місцями невеликий сніг у Львівській (сніговий покрив до 30 см), Кіровоградській (4 см), Дніпропетровській (2 см), Полтавській (1 см), Волинській (7 см), Житомирській (10 см), Київській (5 см), Черкаській (25 см), Тернопільській (11 см), Хмельницькій (10 см), Рівненській (6 см) областях та Києві (2 см), — зазначили у ДСНС.

За інформацією «Укренерго», знеструмлення населених пунктів відсутнє.

Прогноз погоди на 8 лютого

Вдень сніг, хуртовини, у західних, північних та центральних областях пройде значний сніг, на півдні країни та в Карпатському регіоні — мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, на Закарпатті значний дощ. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно східний, 7−12 м/с, пориви 15−20 м/с. Температура 2−7° морозу, у північній частині до 10° морозу, у південних областях та на Прикарпатті 1−6° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини 7−12° тепла. На Київщині значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7−12 м/с, пориви 15−18 м/с. Температура 7−10° морозу.

Для моніторингу ситуації на випадок ускладнення погодних умов ДСНС облаштувала пересувні пункти обігріву у Івано-Франківській області на Вишківському, Яблуницькому, Буковецькому та Кривопільському перевалах.