Розгляд імпічменту просить перенести адвокат Трампа – в чому причина. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n150084-rozglyad-impichmentu-prosyt-perenesty-advokat-trampa-v-chomu-prychyna.html

Ракурс

Розгляд імпічменту Трампа просить перенести один із його адвокатів Девід Шон. Він офіційно звернувся до Сенату з проханням перенести слухання.

Шон пояснив, що він — єврей, який суворо дотримується заповідей, тому в суботу та у п’ятницю після заходу сонця він не може працювати, повідомляє The New York Times.

Вибачте за незручності, бо моє прохання щодо того, щоби процедура імпічменту не проводилась під час єврейської суботи, зачепить інших людей. Проте практика і заборони для мене обов’язкові. З повагою, у мене немає іншого виходу, ніж звернутися з цим проханням, — йдеться в листі.

Цей лист Шон відправив лідерам демократів та республіканців у Сенаті, а також сенатору Патріку Легі, який тимчасово головує на процесі.

Представник лідера демократів у Сенаті Чака Шумера сказав журналістам, що адвокату зроблять поступку.

Ми поважаємо це прохання і, звісно, врахуємо його, — сказав він, однак не уточнив, про що конкретно йдеться.

Видання зазначає, що хоч графіку засідань щодо імпічменту Трампа немає, пов’язані з процесом співрозмовники кажуть, що процес затягнеться до ночі п’ятниці і продовжиться в суботу.

Судові слухання з імпічменту колишнього президента Дональда Трампа мають розпочатися 9 лютого в Сенаті США.

Нагадаємо, 13 січня імпічмент Дональда Трампа відбувся у Палаті представників Конгресу США.

В офіційній резолюції Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту — нападу на Капітолій. За відсторонення Трампа від влади проголосували 216, а проти — 192 члени Палати представників.