Рассмотрение импичмента просит перенести адвокат Трампа. Фото: AP

https://racurs.ua/n150084-rassmotrenie-impichmenta-prosit-perenesti-advokat-trampa-v-chem-prichina.html

Ракурс

Рассмотрение импичмента Трампа просит перенести один из его адвокатов Дэвид Шон. Он официально обратился в Сенат с просьбой перенести слушания.

Шон объяснил, что он — еврей, строго соблюдающий заповеди, поэтому в субботу и в пятницу после захода солнца он не может работать, сообщает The New York Times.

Извините за неудобства, потому что моя просьба о том, чтобы процедура импичмента не проводилась во время еврейской субботы, затронет других людей. Однако практика и запреты для меня обязательны. При всем уважении, у меня нет другого выхода, кроме как обратиться с этой просьбой, — говорится в письме.

Это письмо Шон отправил лидерам демократов и республиканцев в Сенате, а также сенатору Патрику Леги, временно председательствующему на процессе.

Представитель лидера демократов в Сенате Чака Шумера сказал журналистам, что адвокату сделают уступку.

Мы уважаем эту просьбу и, конечно, учтем ее, — сказал он, однако не уточнил, о чем конкретно идет речь.

Издание сообщает, что хотя графика заседаний по вопросу импичмента Трампа нет, но связанные с процессом собеседники говорят, что процесс затянется до ночи пятницы и продолжится в субботу.

Судебные слушания по импичменту бывшего президента Дональда Трампа должны начаться 9 февраля в Сенате США.

Напомним, 13 января импичмент Трампа состоялся в Палате представителей Конгресса США.

В официальной резолюции его обвиняют в подстрекательстве к мятежу — нападению на Капитолий. За отстранение Трампа от власти проголосовали 216, а против — 192 члена Палаты представителей.