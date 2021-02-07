Рассмотрение импичмента просит перенести адвокат Трампа — в чем причинаhttps://racurs.ua/n150084-rassmotrenie-impichmenta-prosit-perenesti-advokat-trampa-v-chem-prichina.htmlРакурс
Рассмотрение импичмента Трампа просит перенести один из его адвокатов Дэвид Шон. Он официально обратился в Сенат с просьбой перенести слушания.
Шон объяснил, что он — еврей, строго соблюдающий заповеди, поэтому в субботу и в пятницу после захода солнца он не может работать, сообщает The New York Times.
Извините за неудобства, потому что моя просьба о том, чтобы процедура импичмента не проводилась во время еврейской субботы, затронет других людей. Однако практика и запреты для меня обязательны. При всем уважении, у меня нет другого выхода, кроме как обратиться с этой просьбой, — говорится в письме.
Это письмо Шон отправил лидерам демократов и республиканцев в Сенате, а также сенатору Патрику Леги, временно председательствующему на процессе.
Представитель лидера демократов в Сенате Чака Шумера сказал журналистам, что адвокату сделают уступку.
Мы уважаем эту просьбу и, конечно, учтем ее, — сказал он, однако не уточнил, о чем конкретно идет речь.
Издание сообщает, что хотя графика заседаний по вопросу импичмента Трампа нет, но связанные с процессом собеседники говорят, что процесс затянется до ночи пятницы и продолжится в субботу.
Судебные слушания по импичменту бывшего президента Дональда Трампа должны начаться 9 февраля в Сенате США.
Напомним, 13 января импичмент Трампа состоялся в Палате представителей Конгресса США.
В официальной резолюции его обвиняют в подстрекательстве к мятежу — нападению на Капитолий. За отстранение Трампа от власти проголосовали 216, а против — 192 члена Палаты представителей.