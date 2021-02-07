На провокации России на Донбассе Кравчук призвал отвечать выстрелами. Фото: УП

https://racurs.ua/n150083-na-provokacii-rossii-na-donbasse-kravchuk-prizval-otvechat-vystrelami.html

Ракурс

Леонид Кравчук, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) рассказал, как власть должна реагировать на постоянные заявления России о том, что Украина нарушает минские соглашения.

Мы реагируем и словами, и другими способами. Лучшая реакция была бы взять и вышвырнуть их из Донбасса и Крыма. Они этого заслуживают. Но это война, мы договорились, что мы будем работать дипломатическими политическими методами. Другое дело — нельзя оставлять без внимания ни одного факта, какой-либо грубой брани, отношения, оценки, политической лжи. На любую ложь надо отвечать правдой, фактами — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Кравчука, нужно действовать зеркально и на каждый выстрел отвечать выстрелом.

Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже с 20-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это, провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же, — сказал Кравчук.

По его мнению, противник использует любые возможности, чтобы провокации превратить в реалии.

Не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят. Они используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии. То есть обвинять Украину, требовать от Украины и стрелять в солдат Украины. Почему мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит? Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши уступки — это признак нашей слабости, -сказал он.

Напомним, за минувшие сутки в зоне ООС были ранены четверо и убиты двое солдат ВСУ.