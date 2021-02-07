Погода в Украине. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n150082-skoraya-zastryala-v-sugrobe-spasateli-rasskazali-o-situacii-na-dorogah-foto.html

Ракурс

Погода в Украине ухудшилась в воскресенье, 7 февраля.

До конца суток в западной части Украины будет снег, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях — значительный снег. На Закарпатье наблюдается снег с дождем и гололед, предупреждают в пресс-службе ГСЧС Украины.

По состоянию на 20.00 наблюдается местами небольшой снег в:

Львовской области (снежный покров до 10 см),

Тернопольской области (снежный покров 7 см),

Ивано-Франковской области (снежный покров 5 см)

Хмельницкой области (снежный покров 5 см).

В северных, центральных и южных областях местами небольшой снег, в восточных областях без осадков, в Закарпатской — дождь.

На дорогах местами наблюдается гололедица, порывы ветра 15−20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В Хмельницкой области бойцы ГСЧС обеспечивают дежурство передвижных пунктов обогрева и техники повышенной проходимости на автодороге Н-03 вблизи села Гуменцы Каменец-Подольского района и на автодороге М-12 вблизи пгт Войтовцы Волочиского района.

В то же время спасатели в Ровно в круглосуточном режиме готовы прийти на помощь гражданам, оказавшимся заложниками непогоды. В оперативном расчете и на резерве находится больше 35 единиц спецтехники ГСЧС и больше 50 спасателей дежурят круглосуточно.

В Тернопольской области на боевом дежурстве находится 181 спасатель, 73 единицы техники и еще 67 в резерве, в боевую готовность приведены четыре мобильные пункты обогрева.

С начала непогоды спасатели начали освобождать из кюветов и заснеженных участков дорог транспортные средства.

7 февраля в 9.04 в ГСЧС поступило сообщение о том, что в селе Красник в Ивано-Франковской области водитель легкового автомобиля Toyota не справился с управлением и съехал в кювет. К месту происшествия прибыли спасатели и отбуксировали автомобиль на проезжую часть автодороги.

А в селе Молодилов, тоже на Ивано-Франковщине, заложником непогоды стал автомобиль скорой медицинской помощи, который, двигаясь на вызов, застрял и не мог самостоятельно продолжить движение.

Спасатели отбуксировали транспорт на безопасный участок дороги.

Напомним, 8 февраля в Украине ожидается облачная погода, в северных и восточных областях, а также в Волынской, Ровенской и Винницкой областях выпадет снег, местами — значительные осадки.

Синоптики призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными и не покидать дома без крайней необходимости.