Животное, которое может защитить человека от опасного вируса, назвали ученые

Названо животное, которое может защитить человека от опасного вируса. Фото: avatarko.ru

https://racurs.ua/n150081-nazvano-jivotnoe-kotoroe-mojet-zaschitit-cheloveka-ot-opasnogo-virusa.html

Ракурс

Рептилии являются худшими передатчиками болезни Лайма, поэтому клещ, который заразился от ящерицы, является менее заразным для человека.

Об этом рассказывается в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Черноногие клещи (Ixodes scapularis), также известные как оленьи клещи, переносят штопорообразные бактерии, вызывающие болезнь Лайма.

Клещи подхватывают патогены, когда сосут кровь животных таких как мыши, олени и ящерицы.

На следующей стадии своего жизненного цикла клещи могут вцепиться в человека, но каждый хозяин передает микробы по-разному.

Рептилии являются худшими передатчиками, чем млекопитающие, поэтому клещи, которые жили на рептилиях, менее склонны вызывать болезнь у людей.

Причуды экологии клещей имеют последствия для здоровья человека, — говорит соавтор исследования Говард Гинзберг.

Он надеется, что эта работа будет способствовать усилиям по отслеживанию и сокращению распространения болезни Лайма.

Болезнь Лайма или боррелиоз — одна из самых опасных клещевых инфекций, поражающая ежегодно больше 300 тыс. человек по всему миру.

Ранее мы сообщали, что вирусы могут помогать своим хозяевам выжить — этому способствуют неблагоприятные условия среды.