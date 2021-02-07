Меган Маркл и принц Гарри снова нарушили королевский протокол. Фото: sussexroyal

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Ракурс

Меган Маркл и принц Гарри рискнули серьезно нарушить королевский протокол, когда решились на встречу с одним из членов Демократической партии в преддверии выборов в США.

Встреча состоялась в ноябре 2020 года, сообщает Express.

Гарри и Меган присутствовали на встрече по видеосвязи с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом.

В служебной записке говорится, что герцог и герцогиня Сассекские были записаны на часовую видеоконференцию с американским политиком. В офисе Ньюсома не раскрывают детали видеоразговора.

Данная онлайн-встреча состоялась через несколько недель после того, как Меган и Гарри подверглись резкой критике за публичные выступления о выборах 3 ноября в видеоролике, снятом для специального выпуска Time 100.

В нем герцогиня Сассекская, которая все лето говорила о важности регистрации для голосования, описала предстоящие выборы как «самые важные в нашей жизни».

В видео принц Гарри сказал, что никогда в своей жизни не голосовал и не сможет проголосовать на выборах в США, а также призвал людей отвергнуть ненависть и дезинформацию.

Напомним, принц Гарри после отказа от королевских обязанностей по инициативе Меган Гарри решил вернуть себе титулы.