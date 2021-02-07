Меган Маркл и принц Гарри снова нарушили королевский протокол — что произошлоhttps://racurs.ua/n150080-megan-markl-i-princ-garri-snova-narushili-korolevskiy-protokol-chto-proizoshlo.htmlРакурс
Меган Маркл и принц Гарри рискнули серьезно нарушить королевский протокол, когда решились на встречу с одним из членов Демократической партии в преддверии выборов в США.
Встреча состоялась в ноябре 2020 года, сообщает Express.
Гарри и Меган присутствовали на встрече по видеосвязи с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом.
В служебной записке говорится, что герцог и герцогиня Сассекские были записаны на часовую видеоконференцию с американским политиком. В офисе Ньюсома не раскрывают детали видеоразговора.
Данная онлайн-встреча состоялась через несколько недель после того, как Меган и Гарри подверглись резкой критике за публичные выступления о выборах 3 ноября в видеоролике, снятом для специального выпуска Time 100.
В нем герцогиня Сассекская, которая все лето говорила о важности регистрации для голосования, описала предстоящие выборы как «самые важные в нашей жизни».
В видео принц Гарри сказал, что никогда в своей жизни не голосовал и не сможет проголосовать на выборах в США, а также призвал людей отвергнуть ненависть и дезинформацию.
Напомним, принц Гарри после отказа от королевских обязанностей по инициативе Меган Гарри решил вернуть себе титулы.