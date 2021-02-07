Меган Маркл і принц Гаррі знову порушили королівський протокол. Фото: sussexroyal

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Меган Маркл і принц Гаррі ризикнули серйозно порушити королівський протокол, коли зустрілися з членом Демократичної партії напередодні виборів в США.

Зустріч відбулася в листопаді 2020 року, повідомляє Express.

Гаррі та Меган були присутні на зустрічі по відеозв’язку з губернатором Каліфорнії з Гевіном Ньюсомом.

У службовій записці говориться, що герцог і герцогиня Сассекські були записані на годинну відеоконференцію з американським політиком. В офісі Ньюсома не розкривають деталі відеорозмови.

Ця онлайн-зустріч відбулася через кілька тижнів після того, як Меган і Гаррі піддалися різкій критиці за публічні виступи про вибори 3 листопада в відеоролику, знятому для спеціального випуску Time 100.

У ньому герцогиня Сассекська, яка все літо говорила про важливість реєстрації для голосування, описала майбутні вибори як «найважливіші в нашому житті».

У відео принц Гаррі сказав, що ніколи у своєму житті не голосував і не зможе проголосувати на виборах в США, а також закликав людей відкинути ненависть і дезінформацію.

Нагадаємо, принц Гаррі після відмови від королівських обов’язків за ініціативою Меган Гаррі вирішив повернути собі титули.