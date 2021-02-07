Тварину, яка може захистити людину від небезпечного вірусу, назвали вчені

Названо тварину, яка може захистити людину від небезпечного вірусу. Фото: avatarko.ru

https://racurs.ua/ua/n150081-tvarynu-yaka-moje-zahystyty-ludynu-vid-nebezpechnogo-virusu-nazvaly-vcheni.html

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Рептилії є найгіршими передавачами хвороби Лайма, тому кліщ, який заразився від ящірки, є менш небезпечним для людини.

Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature.

Чорноногі кліщі (Ixodes scapularis), також відомі як оленячі кліщі, переносять штопороподібні бактерії, що викликають хворобу Лайма.

Кліщі підхоплюють патогени, коли смокчуть кров тварин, таких як миші, олені та ящірки.

На наступній стадії свого життєвого циклу кліщі можуть вчепитися в людину, але кожен господар передає мікроби по-різному.

Рептилії є гіршими передавачами, ніж ссавці, тому кліщі, які жили на рептилії, менш схильні викликати хворобу у людей.

Примхи екології кліщів мають наслідки для здоров’я людини, — говорить співавтор дослідження Говард Гінзберг.

Він сподівається, що ця робота буде сприяти зусиллям щодо відстеження і скорочення розповсюдження хвороби Лайма.

Хвороба Лайма або бореліоз — одна з найнебезпечніших кліщових інфекцій, що вражає щорічно понад 300 тис. осіб по всьому світу.

Раніше ми повідомляли, що віруси можуть допомагати своїм господарям вижити, якщо перебувають у несприятливих умовах середовища.