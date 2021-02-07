Погода в Украине. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/n150075-sneg-livni-i-gololed-pogoda-v-ukraine-na-8-fevralya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 8 февраля ожидается преимущественно облачная, в северных и восточных областях, а также в Волынской, Ровенской и Винницкой областях выпадет снег, местами — значительные осадки.

В южных, центральных регионах страны, а также в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Львовской областях пройдет мокрый снег с переходом в дождь, сообщает украинский Гидрометцентр.

В Закарпатской области пройдут ливни с выпадением больше 20 мм осадков, также будет наблюдаться туман, видимость снизится до 600−700 м.

7−8 февраля в связи с осадками и оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (третий уровень).

Погода в Киеве ожидается снежная — осадки прогнозируют днем ​​и ночью. Температура воздуха ночью будет 12−14° мороза, днем ​​- 7−9° ниже нуля.

Погода в Харькове тоже будет со снегом. Ночью прогнозируют 12−14° с отметкой минус, а днем ​​- 4−6° мороза.

Погода в Одессе ожидается с осадками — прогнозируют дождь и снег с дождем. Ночью температура воздуха будет 4−6° мороза, а днем ​​столбики термометра поднимутся до 5−7° тепла.

Погода во Львове будет снежной — днем ​​и ночью прогнозируют осадки. Столбики термометра ночью покажут 6−8° ниже нуля, а днем ​​будет 2−4° мороза.

Погода в Карпатах также будет с осадками — ночью ожидается мокрый снег с дождем, а днем ​​- дождь. Ночью температура воздуха будет 2−4° тепла, днем ​​прогнозируют 7−9° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 8 февраля ожидается относительно спокойная, утром прогнозируется слабая магнитная буря.