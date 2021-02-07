Снег, ливни и гололед — погода в Украине на 8 февраля (КАРТА)https://racurs.ua/n150075-sneg-livni-i-gololed-pogoda-v-ukraine-na-8-fevralya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 8 февраля ожидается преимущественно облачная, в северных и восточных областях, а также в Волынской, Ровенской и Винницкой областях выпадет снег, местами — значительные осадки.
В южных, центральных регионах страны, а также в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Львовской областях пройдет мокрый снег с переходом в дождь, сообщает украинский Гидрометцентр.
В Закарпатской области пройдут ливни с выпадением больше 20 мм осадков, также будет наблюдаться туман, видимость снизится до 600−700 м.
7−8 февраля в связи с осадками и оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (третий уровень).
Погода в Киеве ожидается снежная — осадки прогнозируют днем и ночью. Температура воздуха ночью будет 12−14° мороза, днем - 7−9° ниже нуля.
Погода в Харькове тоже будет со снегом. Ночью прогнозируют 12−14° с отметкой минус, а днем - 4−6° мороза.
Погода в Одессе ожидается с осадками — прогнозируют дождь и снег с дождем. Ночью температура воздуха будет 4−6° мороза, а днем столбики термометра поднимутся до 5−7° тепла.
Погода во Львове будет снежной — днем и ночью прогнозируют осадки. Столбики термометра ночью покажут 6−8° ниже нуля, а днем будет 2−4° мороза.
Погода в Карпатах также будет с осадками — ночью ожидается мокрый снег с дождем, а днем - дождь. Ночью температура воздуха будет 2−4° тепла, днем прогнозируют 7−9° выше нуля.
Геомагнитная обстановка в Украине 8 февраля ожидается относительно спокойная, утром прогнозируется слабая магнитная буря.