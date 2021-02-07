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Ракурс
Самый большой аккумулятор построят в Австралии. Фото: newatlas.com

Самый большой аккумулятор в мире построят в Австралии

7 фев 2021, 14:55
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Самую большую аккумуляторную станцию построят в Австралии. Она будет намного больше станции, которую в 2017 году построил на континенте Илон Маск.

Компания CEP Energy собирается построить в новом Уэльсе на юго-востоке Австралии самый большой аккумулятор из когда-либо созданных человеком. Мощность ее составит 1,2 гигаватта — в восемь раз больше, чем у установки Маска. Об этом 7 февраля сообщает ресурс 4PDA.


Сам аккумулятор расположат недалеко от города Курри-Курри. Авторы проекта заявляют, что система будет собирать и высвобождать избыточную возобновляемую энергию, генерируемую несинхронно со спросом. Ожидается, что объект введут в эксплуатацию к 2023 году: модули в виде гигантских аккумуляторных блоков будут подключать постепенно.

Напомним, весной 2020 года на Бали презентовали новую эко-яхту Aquanima 40 на электротяге. Судно движется с помощью двух электродвигателей мощностью 10 кВт каждый, а подзарядка аккумуляторов осуществляется с помощью солнечных панелей, установленных на крыше яхты.

Источник: Ракурс


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