ДТП на Тернопольщине. Фото: МВД

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Ракурс

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в Тернопольской области.

В воскресенье, 7 февраля, на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь вблизи села Зеленая столкнулись Opel Vivaro и минибус Peugeot Expert. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Правоохранители предварительно установили, что водитель «Опеля» не справился с управлением на заснеженной дороге. Бус отбросило на встречную полосу, там он столкнулся с минибусом «Пежо». В Opel находилась семья — водитель и шесть пассажиров, среди которых два ребенка. В салоне Peugeot было два человека. В аварии пострадали шесть взрослых и 13-летний парень, у него диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму.

В полиции отметили, что предварительная причина аварии — сложные погодные условия и занос. Следователи внесли событие в Единый реестр досудебных расследований согласно ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 1 февраля в Запорожье маршрутка протаранила электрический столп. В результате аварии пострадали 14 пассажиров, а водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.