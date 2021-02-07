ДТП на Тернопільщині. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n150073-bus-vletiv-u-legkovyk-na-ternopilschyni-postrajdaly-semero-osib-foto.html

Ракурс

Дорожньо-транспортна пригода з постраждалими старалася у Тернопільській області.

У неділю, 7 лютого, на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль поблизу села Зелена зіткнулися Opel Vivaro та мінібус Peugeot Expert. Внаслідок аварії постраждали семеро осіб, зокрема дитина. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій «Опеля» не впорався з керуванням на засніженій дорозі. Бус відкинуло на зустрічну смугу, там він зіткнувся з мінібусом «Пежо». В Opel перебувала родина — водій та шестеро пасажирів, серед яких двоє дітей. В салоні Peugeot було двоє людей. В аварії постраждали шестеро дорослих та 13-річний хлопець, у нього діагностували важку черепно-мозкову травму.

У поліції зазначили, що попередня причина аварії — складні погодні умови та занос. Слідчі внесли подію в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 1 лютого в Запоріжжі маршрутка протаранила електроопору. Внаслідок аварії постраждали 14 пасажирів, а водій втік із місця дорожньо-транспортної пригоди.