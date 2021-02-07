Папа Римський вперше призначив жінку в Синод єпископів. Фото: zik.ua

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Папа Римський Франциск вперше в історії призначив у Синод єпископів жінку.

Громадянка Франції Наталі Бекварт стала одним із заступників секретаря Архієрейського Синоду. Відтепер вона має право голосу в органі, який консультує Папу Римського та обговорює деякі з найбільш спірних питань в Католицькій церкві. Про це повідомляє видання Vatican News.

За словами самої Бекварт, вона допомагатиме секретарю Синоду в його роботі та супроводжувати його. На її думку, це призначення означає те, що жінкам довіряють у церкві. Також сестра додала, що під час останнього Синоду було багато прохань про призначення жінок на керівні посади.

Як відомо, 12 лютого Папа Римський Франциск за підсумками Синоду щодо регіону Амазонії не схвалив пропозицій єпископів щодо ослаблення заборони одружуватися для місцевих священнослужителів. Того ж дня Ватикан оприлюднив заключний документ Синоду, в якому понтифік закликав залучати до діяльності Католицької церкви в Амазонії більше місіонерів та жінок.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск відомий своїми ліберальними поглядами як для представника церкви. У вересні 2020 року він підтримав молодь, що ідентифікує себе як представники ЛГБТ-спільноти.