Сюрприз до річниці Незалежності України анонсував Кулеба. Фото:

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Сюрприз до 30-ї річниці Незалежності України готує Міністерство закордонних справ.

Цьогоріч 24 серпня Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності. Ще в жовтні минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ про організацію заходів із нагоди 30-ї річниці свята. На Хрещатику та майдані Незалежності планується проведення військового параду. Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Сюрприз! Цього ніколи не було, і якщо це вийде, то я буду щасливий. Я буду вважати, що я не дарма був міністром саме в рік 30-ї річниці. Ми хочемо дещо привезти до України. Привідкрию трошки залаштунки. Дещо, що знаходиться за кордоном, — зазначив дипломат.



Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявляв, що у 2021 році роботу МЗС перш за все зосередять на протидії російській агресії та зміцнення безпеки України. Другий напрямок — питання, пов’язані з пандемією коронавірусу, оскільки COVID-19 залишатиметься викликом ще тривалий час. Третій пріоритет — запуск «Кримської платформи», яку 2020 році ініціював Київ.