Сходження льодовика в Індії. Фото: indiatoday

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Сходження льодовика спричинило масштабний потоп на півночі Індії у штаті Уттаракханд.

У неділю, 7 січня, зійшла частина льодовика Нанда-Деві. Сталося це близько 8.00−9.00 за місцевим часом. Через сходження льодовика зруйнувалася гребля «Ріші Ганга» в окрузі Чамолі, це призвело до потопу. Попередньо, жертвами інциденту могли стати від 100 до 150 людей. Про це повідомило місцеве видання India Today.

Також під ударом опинилися понад 150 робітників, які працювали на проекті греблі. Адміністрація проекту заявляє, що ці люди зникли безвісти, зв’язку з ними немає.

Крім того, був зруйнований міст Джошиматх-Маларі, який використовувався військовослужбовцями Збройних сил Індії для переходу в прикордонні райони.

Нагадаємо, на початку лютого річка Сена вийшла з берегів у Парижі й затопила частину міста — ділянку на правому березі Анрі IV-Тюїльрі, Лебединий острів і маршрут Жоржа-Помпіду між бір-Хакеймом і Пон-де-Гарільяно.