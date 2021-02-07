Схождение ледника в Индии. Фото: indiatoday

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Ракурс

Схождение ледника вызвало масштабный потоп на севере Индии в штате Уттаракханд.

В воскресенье, 7 января, сошла часть ледника Нанда-Дэви. Произошло это около 8.00−9.00 по местному времени. Из-за схождения ледника разрушилась плотина «Риши Ганга» в округе Чамоли, это привело к потопу. Предварительно, жертвами инцидента могли стать от 100 до 150 человек. Об этом сообщило местное издание India Today.

Также под ударом оказались более 150 рабочих, работавших на проекте плотины. Администрация проекта заявляет, что эти люди пропали без вести, связи с ними нет.

Кроме того, был разрушен мост Джошиматх-Малари, который использовался военнослужащими Вооруженных сил Индии для перехода в приграничные районы.

Напомним, в начале февраля река Сена вышла из берегов в Париже и затопила часть города — участок на правом берегу Анри IV-Тюильри, Лебединый остров и маршрут Жоржа-Помпиду между бир-Хакеймом и Пон-де-Гарильяно.