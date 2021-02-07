Снегопады пришли в Украину. Фото: ВЗ

https://racurs.ua/n150069-snegopady-vernulis-v-ukrainu-spasateli-predupredili-o-vozmojnyh-problemah.html

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Погода в Украине ухудшилась в воскресенье, 7 февраля. Украинские синоптики предупреждают о снеге, сильных порывах ветра и гололедице в ряде регионов.

Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях ожидается значительный снег, на Закарпатье с дождем. Прогнозируют гололед, на дорогах гололедицу и порывы ветра 15−20 м/с. Кроме того, из-за непогоды на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщил Гидрометцентр.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что сложные погодные условия могут привести к нарушению движения автотранспорта, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской и Львовской областях движение может быть полностью прекращенным. Также из-за непогоды в отдельных населенных пунктах могут наблюдаться перебои с энергоснабжением.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 7 февраля ожидается с осадками в западных, а также центральных и южных областях. В ряде регионов прогнозировалось осложнение погодных условий.