Взрыв прогремел в торговом центре в Черновцах. Фото: «Молодой буковинец»

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Ракурс

Мощный взрыв прогремел в помещении торгового центра «Майдан» в Черновцах.

Взрыв произошел в воскресенье, 7 февраля, в складском помещении на третьем этаже торгового центра. Причина взрыва пока не установлена. От взрыва вылетели окна, а само помещение тоже понесло повреждения. Об этом сообщило местное издание «Молодой буковинец» со ссылкой на черновицкую полицию.

Предварительно известно, что от взрыва никто не пострадал. На месте происшествия работает полиция, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и работники газовой службы.

Руководство торгового центра уже отвергло версию о том, что мог взорваться газ.

Да, действительно, какой-то взрыв был. Но что именно — пока я, к сожалению, не могу вам сказать. И никаких подозрений пока нет. Газ не может быть, потому что он абсолютно в другой стороне, а к этой стороне газ не подходит. Ожидаем официальных выводов, — цитирует директора издание.

Напомним, 20 января на Львовщине прогремел взрыв в деревянной часовне «Священномученика Иосафата Коциловского УГКЦ», расположенной в городе Стрый. В результате взрыва пострадал мужчина.