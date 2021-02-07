Вибух прогримів у торговельному центрі в Чернівцях. Фото: «Молодий буковинець»

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Ракурс

Потужний вибух прогримів у приміщенні торговельного центру «Майдан» у Чернівцях.

Вибух стався в неділю, 7 лютого, у складському приміщенні на третьому поверсі торговельного центру. Причина вибуху поки що не встановлена. Від вибуху повилітали вікна, а саме приміщення теж зазнало ушкоджень. Про це повідомило місцеве видання «Молодий буковинець» із посиланням на чернівецьку поліцію.

Попередньо відомо, що від вибуху ніхто не постраждав. На місці події працює поліція, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій та працівники газової служби.

Керівництво торговельного центру вже відкинуло версію про те, що міг вибухнути газ.

Так, дійсно, якийсь вибух був. Але що саме — наразі я, на жаль, не можу вам сказати. І жодних підозр поки немає. Газ не може бути, бо він абсолютно в іншому боці, а до цієї сторони газ не підходить. Очікуємо на офіційні висновки, — цитує директора видання.

Нагадаємо, 20 січня на Львівщині прогримів вибух у дерев’яній каплиці «Священномученика Йосафата Коциловського УГКЦ», розташованій у місті Стрий. Внаслідок вибуху постраждав чоловік.