На Львівщини стався вибух у церкві, фото: ДСНС

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Ракурс

Вибух у церкві стався сьогодні, 20 січня, вранці на Львівщині.

О 7.13 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній каплиці «Священномученика Йосафата Коциловського УГКЦ», розташованій у місті Стрий. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.

Зазначається, що на момент прибуття вогнеборців каплиця в середині була охоплена вогнем, рятувальникам довелося використовувати апарати захисту органів дихання та зору.

О 7.55 пожежу було ліквідовано.

Виявилося, що причиною пожежі став вибух, який пролунав у каплиці. Він завдав значних ушкоджень стінам, дерев’яному перекриттю каплиці. В результаті вибухи також отримав опіки обличчя чоловік 1958 року народження, котрий, втім, від госпіталізації відмовився.

Причини інциденту наразі встановлюються.

Нагадаємо, На Дніпропетровщині на Водохреще горіла церква «Святого Феодосія Чернігівського», розташована в селі Новоолександрівка.