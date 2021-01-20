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На Львівщини стався вибух у церкві, фото: ДСНС
Вибух у церкві стався на Львівщині, є постраждалий (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n149277-vybuh-u-cerkvi-stavsya-na-lvivschyni-ie-postrajdalyy.htmlРакурс
Вибух у церкві стався сьогодні, 20 січня, вранці на Львівщині.
О 7.13 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній каплиці «Священномученика Йосафата Коциловського УГКЦ», розташованій у місті Стрий. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.
Зазначається, що на момент прибуття вогнеборців каплиця в середині була охоплена вогнем, рятувальникам довелося використовувати апарати захисту органів дихання та зору.
О 7.55 пожежу було ліквідовано.
Виявилося, що причиною пожежі став вибух, який пролунав у каплиці. Він завдав значних ушкоджень стінам, дерев’яному перекриттю каплиці. В результаті вибухи також отримав опіки обличчя чоловік 1958 року народження, котрий, втім, від госпіталізації відмовився.
Причини інциденту наразі встановлюються.
Нагадаємо, На Дніпропетровщині на Водохреще горіла церква «Святого Феодосія Чернігівського», розташована в селі Новоолександрівка.
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