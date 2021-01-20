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Ракурс
На Львовщине произошел взрыв в церкви, фото: ГСЧС

Взрыв в церкви произошел на Львовщине, есть пострадавший (ФОТО)

20 янв 2021, 14:58
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Взрыв в церкви произошел сегодня, 20 января, утром на Львовщине.

В 7.13 к спасателям поступило сообщение о пожаре в деревянной часовне «Священномученика Иосафата Коциловского УГКЦ», расположенной в городе Стрый. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Львовщины.

Отмечается, что на момент прибытия пожарных часовня внутри была охвачена огнем, спасателям пришлось использовать аппараты защиты органов дыхания и зрения.

В 7.55 пожар был ликвидирован.

Оказалось, что причиной пожара стал взрыв, прогремевший в часовне. Он нанес значительные повреждения стенам, деревянному перекрытию часовни. В результате взрыва также получил ожоги лица мужчина 1958 года, который, впрочем, от госпитализации отказался.

Причины инцидента устанавливаются.

На Львовщине произошел взрыв в церкви, фото: ГСЧС

На Львовщине произошел взрыв в церкви, фото: ГСЧС

На Львовщине произошел взрыв в церкви, фото: ГСЧС

На Львовщине произошел взрыв в церкви, фото: ГСЧС

На Львовщине произошел взрыв в церкви, фото: ГСЧС

На Львовщине произошел взрыв в церкви, фото: ГСЧС

На Львовщине произошел взрыв в церкви, фото: ГСЧС


На Львовщине произошел взрыв в церкви, фото: ГСЧС

Напомним, на Днепропетровщине на Крещение горела церковь «Святого Феодосия Черниговского», расположенная в селе Новоалександровка.

Источник: Ракурс


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