Плазмовий двигун для космічних подорожей розробили в США. Фото: depositphotos.com

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Новий плазмовий двигун для космічних кораблів розробили в Сполучених Штатах Америки.

Про його розробку оголосили дослідники Прінстонського університету в США. Такий двигун може розганяти космічні кораблі вдесятеро швидше, ніж зараз, оскільки оснащений потужними магнітними полями, які дозволяють збільшувати або зменшувати тягу, розганяючи або сповільнюючи космічний корабель. Вчені вважають, що така технологія забезпечить швидкісне пересування між планетами Сонячної системи. Про це 7 лютого повідомляє ресурс 4PDA.

Як розповіла представник університету Фатіма Ебрахімі, створити такий двигун вони запланували ще в 2017 році. Одного разу на палубі судна вона помітила схожість між вихлопними газами автомобіля і високошвидкісними частинками токомака.

Після завершення проектних робіт розробили комп’ютерне моделювання, яке показало, що новий плазмовий двигун здатний генерувати вихлоп зі швидкістю сотні кілометрів в секунду, що в десять разів швидше, ніж у аналогічних агрегатів, використовуваних зараз в космічній галузі.

Нагадаємо, дослідники з Гарвардської школи інженерних і прикладних наук Джона А. заявили, що скелети морських губок можуть допомогти у будівництві майбутніх легких космічних кораблів, мостів та хмарочосів.