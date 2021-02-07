Нова й смертельна пандемія загрожує людству. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/ua/n150066-nova-y-smertelna-pandemiya-zagrojuie-ludstvu-vcheni.html

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Нова пандемія, яка буде набагато гіршою за COVID-19, вже не за горами й може нести величезну загрозу людству.

Люди можуть вловлювати від тварин смертельні мікроби, а тварини несуть тисячі вірусів, багато з яких можуть передаватися від одного виду до іншого. Ці хвороби настільки ж заразні, як кір і смертельні, як лихоманка Ебола. Крім того, вони можуть мутувати. Про це заявив еколог Джон Відал, повідомляє британське видання Daily Mirror.

У своїй статті вчений пише, що його колеги вже зробили невтішені прогнози про те, що чекає на людство у майбутньому. Відал закликає уряди країн світу визнати загрозу пандемії в масштабах «Чорної смерті» — пандемії чуми, від якої загинула кожна третя людина в Європі в XIV ст.

Погоджується з науковцем і співкерівник відділу здоров’я тварин і людини в Міжнародному науково-дослідному інституті тваринництва в Найробі Делія Грейс Рендольф. Вона зазначила, що людству може загрожувати хвиля нових зоонозних хвороб, суміш старих і нових вірусів. Рендольф звинувачує в небезпеці нового вірусу руйнування природного середовища проживання тварин, викликане змінами в сільському господарстві і виробництві продуктів харчування.

За прогнозами Відала, новий вірус може вразити Землю за декілька тижнів. Хвороба може вбити десятки мільйонів осіб до того часу, коли проти нього будуть вжиті заходи.

Нагадаємо, у США залучать сотні мільйонів генномодифікованих комарів для боротьби з комарами виду Aedes aegypti, які розносять низку смертельних для людей хвороб.