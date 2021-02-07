Будівництво «Північного потоку-2» відновилося. Фото: delo.ua

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Будівництво російського газопроводу «Північний потік-2» відновилося у водах Данії.

Судно-трубоукладач «Фортуна» у суботу, 6 лютого, успішно провело морські випробування і приступило до прокладання труб. Роботи ведуться під водою. Це судно може протягом доби прокладати під водою до 0,4 км труб. Про відновлення робіт заявила компанія-оператор будівництва газогону «Північний потік-2» Nord Stream 2 AG, передає DW.

Наголошується, що підготовча робота до прокладання труб у водах Данії розпочалася ще 24 січня, але роботи на цій ділянці судно повинно було продовжити ще з 15 січня. Керівництво майбутнього російського газогону очікує, що «Фортуна» завершить роботи в данських водах до кінця травня. Потім планується укладання труб в водах Німеччини, де будівництво триватиме до червня 2021 року.

Нагадаємо, уряд Німеччини розглядає можливість створення на трубопроводі механізму зупинки експлуатації газогону. Щоб «Північний потік-2» можна буде «відключити» у разі, якщо Москва заявить про плани скоротити поставки «блакитного палива» через газотранспортну систему України.