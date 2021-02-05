Німеччина може заморозити «Північний потік-2». Фото:

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Створити механізм для припинення роботи російського газопроводу «Північний потік-2» можуть в Німеччині.

Уряд ФРН розглядає можливість створення такого механізму. При цьому чинна німецька влада не розглядає можливості виходу з будівництва «Північного потоку-2». На рішення Берліну не вплинула навіть зміна влади в США. Про це повідомляє німецьке видання WirtschaftsWoche з посиланням на джерела.

Водночас канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорює з чиновниками можливість створення на трубопроводі механізму зупинки експлуатації газогону. Щоб «Північний потік-2» можна буде «відключити» у разі, якщо Москва заявить про плани скоротити поставки «блакитного палива» через газотранспортну систему України.

Тим часом Reuters пише, що очільник Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет, який є потенційним наступником Меркель, заявив, що Німеччина не повинна відмовлятися від підтримки проекту з будівництва газопроводу «Північний потік-2» через репресії проти російського опозиційного політика Олексія Навального.

Ми маємо прийняти світ таким, яким він є, щоб зробити його кращим, — заявив Лашет.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена ще не робила конкретних заяв щодо «Північного потоку-2». У Білому домі очікують пакетну пропозицію від Євросоюзу і особливо від Німеччини, щоб обговорити її.