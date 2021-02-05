Германия может заморозить «Северный поток-2». Фото:

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Создать механизм для прекращения работы российского газопровода «Северный поток-2» могут в Германии.

Правительство ФРГ рассматривает возможность создания такого механизма. При этом действующие немецкие власти не рассматривают возможности выхода из строительства «Северного потока-2». На решение Берлина не повлияла даже смена власти в США. Об этом сообщает немецкое издание WirtschaftsWoche со ссылкой на источники.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель обсуждает с чиновниками возможность создания на трубопроводе механизма остановки эксплуатации газопровода. Чтобы «Северный поток-2» можно будет «отключить» в случае, если Москва заявит о планах сократить поставки «голубого топлива» через газотранспортную систему Украины.

Между тем Reuters пишет, что глава Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет, который является потенциальным преемником Меркель, заявил, что Германия не должна отказываться от поддержки проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» из-за репрессий против российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Мы должны принять мир таким, какой он есть, чтобы сделать его лучше, — заявил Лашет.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена еще не делала конкретных заявлений по «Северному потоку-2». В Белом доме ожидают пакетное предложение от Евросоюза и особенно от Германии, чтобы обсудить его.