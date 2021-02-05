Какие автомобили больше всего радуют водителей. Кадр из фильма «Такси»

https://racurs.ua/n150031-kakie-avtomobili-bolshe-vsego-raduut-voditeley-reyting.html

Ракурс

Рейтинг автомобильных марок, которыми больше и меньше всего довольны владельцы, создали в США.

В опросе приняли участие 369 тыс. человек, которые оценили свои машины по пяти факторам. Также автовладельцы отмечали, станут ли они снова покупать машины того же производителя. Респондентам нужно было указать оценки автомобиля и удовольствие от вождения, комфорт, работу электроники, емкость мест для хранения и соответствие цены ожиданиям. Об этом сообщается на страницах американского издания Consumer Reports.

Рейтинг возглавил электрокар Tesla (Тесла). За комфортабельность ей поставили четыре балла, а за вместимость салона и багажника — три балла. Пять баллов авто компании Илона Маска получило только за вождение. В категории цена-качество у «Теслы» только один балл.

Вторую, третью и четвертую строчку заняли тоже автомобильные бренды из США — Lincoln (Линкольн), Ram (Рам) и Chrysler (Крайслер). Все марки получили по три балла за электронику, но «пятерки» были выставлены за вождение и комфортабельность. Пятым стала японская Subaru (Субару). При этом авто этой марки не получило от владельцев пять баллов ни в одной категории. А низшую оценку в один балл машина заработала за мультимедийную систему.

Отстают в рейтинге Cadillac (Кадиллак), Nissan (Ниссан) и Infiniti (Инфинити). Владельцы пожаловались на электронику Infiniti, а также отметили, что машины японской марки стоят слишком дорого. А «двойка» была поставлена за отсеки для хранения вещей.

Напомним, автомобилестроительная компания из Японии Toyota возглавила рейтинг крупнейших автобрендов мира, поскольку в 2020 году реализовала почти 9,53 млн новых автомобилей. Такие показатели позволили «Тойоте» обогнать немецкий концерн Volkswagen (Фольксваген), который лидировал в рейтинге с 2016 по 2019 год.