Які автомобілі найбільше радують водіїв. Кадр з фільму «Таксі»

https://racurs.ua/ua/n150031-yaki-avtomobili-naybilshe-raduut-vodiyiv-reytyng.html

Ракурс

Рейтинг автомобільних марок, якими більше і менше всього задоволені власники, створили в США.

В опитуванні взяли участь 369 тис. осіб, які оцінили свої машини за п’ятьма факторами. Також автовласники відзначали, чи стануть вони знову купувати машини того ж виробника. Респондентам потрібно було вказати оцінки автомобілю за задоволення від водіння, комфорт, роботу електроніки, місткість місць для зберігання та відповідність ціни очікуванням. Про це повідомляється на сторінках американського видання Consumer Reports.

Рейтинг очолив електрокар Tesla (Тесла). За комфортабельність їй поставили чотири бали, а за місткість салону та багажника — три бали. П’ять балів авто компанії Ілона Маска отримало лише за водіння. У категорії ціна-якість у «Тесли» тільки один бал.

Другу, третю та четверту сходинку посіли теж автомобільні бренди з США — Lincoln (Лінкольн), Ram (Рам) та Chrysler (Крайслер). Всі марки отримали по три бали за електроніку, але «п'ятірки» були виставлені за водіння й комфортабельність. П’ятим стала японська Subaru (Субару). При цьому авто цієї марки не отримало від власників п’ять балів у жодній категорії. А нижчу оцінку в один бал машина заробила за мультимедійну систему.

Пасуть задніх у рейтингу Cadillac (Каділлак), Nissan (Ніссан) та Infiniti (Інфініті). Власники поскаржилися на електроніку Infiniti, а також відзначили, що машини японської марки коштують занадто дорого. А «двійка» була поставлена за відсіки для зберігання речей.

Нагадаємо, автомобілебудівна компанія із Японії Toyota очолила рейтинг найбільших автобрендів світу, оскільки у 2020 році реалізувала майже 9,53 млн нових автомобілів. Такі показники дозволили «Тойоті» обігнати німецький концерн Volkswagen (Фольксваген), який лідирував у рейтингу з 2016 по 2019 рік.