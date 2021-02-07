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Понад 3 тис. українців підхопили COVID-19 за добу. Фото:

Тисячі українців підхопили COVID-19 за добу — де найбільше хворих (ІНФОГРАФІКА)

7 лют 2021, 09:10
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Статистика коронавірусу в Україні свідчить про незначне зменшення захворюваності на COVID-19 — 3 тис. 370 осіб заразилися минулої доби, 6 лютого.

Серед хворих — 188 дітей та 96 медичних працівників. До лікарень вчора потрапили 1 тис. 869 осіб, а 81 пацієнт помер. Подолати коронавірус зуміли 2 тис. 297 осіб. Про це 7 лютого повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

У суботу, 6 лютого, найбільше випадків коронавірусу виявили на Прикарпатті — 454 хворих. В Одеській області захворіли 212 осіб, Львівській — 202, Дніпропетровській — 198 осіб. Ще 197 випадків зафіксували у Києві.

Понад 3 тис. українців підхопили COVID-19 за добу. Інфографіка: РНБО

За весь час пандемії в Українізахворіли 1 млн 244 тис. 849 осіб, а видужали вже 1 млн 73 тис. 46 осіб. Померли від COVID-19 та його ускладнень 23 тис. 6597 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ — 197 випадків;
  • Вінницька область — 184 випадки;
  • Волинська область — 48 випадків;
  • Дніпропетровська область — 198 випадків;
  • Донецька область — 188 випадків;
  • Житомирська область — 137 випадків;
  • Закарпатська область — 169 випадків;
  • Запорізька область — 86 випадків;
  • Івано-Франківська область — 454 випадки;
  • Київська область — 176 випадків;
  • Кіровоградська область — 6 випадків;
  • Луганська область — 33 випадки;
  • Львівська область — 202 випадки;
  • Миколаївська область — 118 випадків;
  • Одеська область — 212 випадків;
  • Полтавська область — 37 випадків;
  • Рівненська область — 73 випадки;
  • Сумська область — 134 випадки;
  • Тернопільська область — 117 випадків;
  • Харківська область — 164 випадки;
  • Херсонська область — 50 випадків;
  • Хмельницька область — 97 випадків;
  • Черкаська область — 20 випадків;
  • Чернівецька область — 185 випадків;
  • Чернігівська область — 85 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Понад 3 тис. українців підхопили COVID-19 за добу. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, 5 лютого коронавірус виявили в 4 тис. 310 громадян України. Тої доби найбільшу кількість підтверджених випадків реєстрували в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Київській та Львівській областях.

Джерело: Ракурс


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