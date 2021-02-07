Понад 3 тис. українців підхопили COVID-19 за добу. Фото:

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Статистика коронавірусу в Україні свідчить про незначне зменшення захворюваності на COVID-19 — 3 тис. 370 осіб заразилися минулої доби, 6 лютого.

Серед хворих — 188 дітей та 96 медичних працівників. До лікарень вчора потрапили 1 тис. 869 осіб, а 81 пацієнт помер. Подолати коронавірус зуміли 2 тис. 297 осіб. Про це 7 лютого повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

У суботу, 6 лютого, найбільше випадків коронавірусу виявили на Прикарпатті — 454 хворих. В Одеській області захворіли 212 осіб, Львівській — 202, Дніпропетровській — 198 осіб. Ще 197 випадків зафіксували у Києві.

За весь час пандемії в Українізахворіли 1 млн 244 тис. 849 осіб, а видужали вже 1 млн 73 тис. 46 осіб. Померли від COVID-19 та його ускладнень 23 тис. 6597 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ — 197 випадків;

Вінницька область — 184 випадки;

Волинська область — 48 випадків;

Дніпропетровська область — 198 випадків;

Донецька область — 188 випадків;

Житомирська область — 137 випадків;

Закарпатська область — 169 випадків;

Запорізька область — 86 випадків;

Івано-Франківська область — 454 випадки;

Київська область — 176 випадків;

Кіровоградська область — 6 випадків;

Луганська область — 33 випадки;

Львівська область — 202 випадки;

Миколаївська область — 118 випадків;

Одеська область — 212 випадків;

Полтавська область — 37 випадків;

Рівненська область — 73 випадки;

Сумська область — 134 випадки;

Тернопільська область — 117 випадків;

Харківська область — 164 випадки;

Херсонська область — 50 випадків;

Хмельницька область — 97 випадків;

Черкаська область — 20 випадків;

Чернівецька область — 185 випадків;

Чернігівська область — 85 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 5 лютого коронавірус виявили в 4 тис. 310 громадян України. Тої доби найбільшу кількість підтверджених випадків реєстрували в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Київській та Львівській областях.