Тисячі українців підхопили COVID-19 за добу — де найбільше хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n150064-tysyachi-ukrayinciv-pidhopyly-covid-19-za-dobu-de-naybilshe-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Статистика коронавірусу в Україні свідчить про незначне зменшення захворюваності на COVID-19 — 3 тис. 370 осіб заразилися минулої доби, 6 лютого.
Серед хворих — 188 дітей та 96 медичних працівників. До лікарень вчора потрапили 1 тис. 869 осіб, а 81 пацієнт помер. Подолати коронавірус зуміли 2 тис. 297 осіб. Про це 7 лютого повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.
У суботу, 6 лютого, найбільше випадків коронавірусу виявили на Прикарпатті — 454 хворих. В Одеській області захворіли 212 осіб, Львівській — 202, Дніпропетровській — 198 осіб. Ще 197 випадків зафіксували у Києві.
За весь час пандемії в Українізахворіли 1 млн 244 тис. 849 осіб, а видужали вже 1 млн 73 тис. 46 осіб. Померли від COVID-19 та його ускладнень 23 тис. 6597 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ — 197 випадків;
- Вінницька область — 184 випадки;
- Волинська область — 48 випадків;
- Дніпропетровська область — 198 випадків;
- Донецька область — 188 випадків;
- Житомирська область — 137 випадків;
- Закарпатська область — 169 випадків;
- Запорізька область — 86 випадків;
- Івано-Франківська область — 454 випадки;
- Київська область — 176 випадків;
- Кіровоградська область — 6 випадків;
- Луганська область — 33 випадки;
- Львівська область — 202 випадки;
- Миколаївська область — 118 випадків;
- Одеська область — 212 випадків;
- Полтавська область — 37 випадків;
- Рівненська область — 73 випадки;
- Сумська область — 134 випадки;
- Тернопільська область — 117 випадків;
- Харківська область — 164 випадки;
- Херсонська область — 50 випадків;
- Хмельницька область — 97 випадків;
- Черкаська область — 20 випадків;
- Чернівецька область — 185 випадків;
- Чернігівська область — 85 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 5 лютого коронавірус виявили в 4 тис. 310 громадян України. Тої доби найбільшу кількість підтверджених випадків реєстрували в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Київській та Львівській областях.